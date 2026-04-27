Politico: немцы готовят жесткий ультиматум Фон дер Ляйен из-за полномочий ЕК

Немецкие консерваторы готовятся предъявить председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен жёсткий ультиматум: либо Брюссель ослабит контроль и бюрократические проволочки, либо ему придется столкнуться с новыми требованиями ограничить полномочия ЕК. Об этом сообщает Politico.
Выдвинуть свой ультиматум политики планируют 27 апреля на заседании консервативной партии канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине, куда прибудет и Урсула фон дер Ляйен.
Согласно черновикам, попавшим в руки журналистов, к Еврокомиссии немецкие политики выдвинут 27 требований. Одно из них заключается в том, чтобы поставить исполнительную власть ЕС под контроль надзорного органа, который будет обладать «правом налагать вето на любое новое законодательство, предложенное Европейской комиссией».
Также, например, предлагается рассмотреть возможность сокращения деятельности европейских институтов за счет «уменьшения численности персонала в европейских институтах».
Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен готовила план ремилитаризации Европы с первого дня работы.
При этом еще в прошлом году в Европарламенте запускали процедуру вынесения вотума недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.