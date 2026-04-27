Хабаровские врачи спасли зрение недоношенному младенцу с Камчатки

Хабаровские офтальмохирурги провели операции и сохранили зрение трехмесячному малышу, которого доставили с Камчатки. Об этом «РГ» рассказали в региональном филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова.

Источник: "Российская газета"

По словам врачей, мальчик родился недоношенным с весом 720 граммов. Таким детям при выявлении ретинопатии недоношенных проводят операции для предотвращения отслойки сетчатки. Первое вмешательство было в Петропавловске-Камчатском, где ребенку выполнили криокоагуляцию («примораживание») сетчатки. Но потребовалось дополнительное лечение.

В Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» ведущие офтальмохирурги провели малышу лазерную коагуляцию сетчатки на одном глазу. А на втором — высокотехнологичную эндовитреальную операцию через микроскопический доступ, чтобы убрать спайки между стекловидным телом и сетчаткой. Дополнительно сетчатку обработали лазером.

«Такие операции требуют слаженной работы. Все прошло успешно, без осложнений. Сейчас малыш выписан и вместе с мамой отправился домой на Камчатку. Будем наблюдать его дистанционно», — отметили в филиале.