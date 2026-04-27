Пособие на погребение в Беларуси вырастет на 232,8 рубля с 1 мая

В Беларуси с 1 мая вырастет пособие на погребение, которое рассчитывается от размера номинальной начисленной средней заработной платы по стране.
Так, по данным Белстата, в марте средняя зарплата в Беларуси составила 2975,8 белорусского рубля. Эта же сумма с 1 мая будет выплачиваться в качестве пособия на погребение. В сравнении с апрелем пособие увеличится на 232,8 рубля.
Напомним, что пособие на погребение считают по средней зарплате работников в стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Для мая таким месяцем является март.