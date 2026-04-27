Мигранту в Хабаровском крае за надругательство над детьми вынесли приговор

На всех стадиях уголовного судопроизводства мужчина вину не признавал.

Источник: AmurMedia

Нетрезвый гражданин одной из республик Средней Азии, приехавший на заработки в Ванинский район Хабаровского края, 30 августа 2025 года в подъезде многоквартирного дома р.п. Ванино совершил действия сексуального характера в отношении двух детей, возраст которых семь и восемь лет. Противоправные действия пресечены случайным очевидцем, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

«Хабаровский краевой суд признал У. виновным по “б” ч. 5 ст. 132 УК РФ и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на срок 8 лет», — говорится в сообщении.

Подсудимый на всех стадиях уголовного судопроизводства вину не признавал, в суде пояснял, что по причине алкогольного опьянения и падений события не помнит. При этом отрицал нахождение в подъезде детей.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина была установлена в ходе судебного следствия показаниями малолетних потерпевших, которые о произошедшем рассказали своим родителям, свидетелей, в том числе очевидца.

Приговор в законную силу не вступил.