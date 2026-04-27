Новосибирцам удвоят пенсии и оштрафуют водителей с 1 мая

Водителей ждут штрафы за несовпадение адреса в паспорте и документах на автомобиль. МВД синхронизировало базы данных, и система теперь автоматически выявляет несоответствия. За первое нарушение штраф — до двух тысяч рублей, за повторное — до пяти тысяч. Уведомить ГИБДД о смене прописки нужно в течение десяти дней. Кроме того, с 1 мая ФНС упрощает списание безнадёжных долгов с истёкшим сроком давности, а собственники жилья смогут через суд выписывать неплательщиков — бывших супругов, взрослых детей и фиктивно зарегистрированных граждан.