Новосибирцам удвоят пенсии и оштрафуют водителей с 1 мая

Новые правила, которые затронут социальные выплаты, автомобильное и налоговое законодательство, вступают в силу с 1 мая. Массовой индексации пенсий не будет, однако перерасчёт ждёт бывших пилотов и работников угольной промышленности. Ко Дню Победы ветераны получат единовременную выплату. Пенсионерам, достигшим восьмидесяти лет, и инвалидам первой группы фиксированную часть пенсии увеличат вдвое.
Водителей ждут штрафы за несовпадение адреса в паспорте и документах на автомобиль. МВД синхронизировало базы данных, и система теперь автоматически выявляет несоответствия. За первое нарушение штраф — до двух тысяч рублей, за повторное — до пяти тысяч. Уведомить ГИБДД о смене прописки нужно в течение десяти дней. Кроме того, с 1 мая ФНС упрощает списание безнадёжных долгов с истёкшим сроком давности, а собственники жилья смогут через суд выписывать неплательщиков — бывших супругов, взрослых детей и фиктивно зарегистрированных граждан.
В Системе быстрых платежей для физических лиц условия остаются прежними: переводы между своими счетами и другим людям бесплатны. Комиссия вводится только для операций с бизнесом — от пяти копеек до трёх рублей за списание и зачисление, а для трансграничных переводов между физлицами — шесть рублей.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области уполномоченный по правам человека Елена Зерняева помогла семье участника специальной военной операции. К ней обратилась мать девочки за содействием в сборе медицинских документов и проведении заочной медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. В итоге ребёнку присвоили категорию «ребёнок-инвалид», разработали индивидуальную программу реабилитации, а справку передали матери для оформления пенсии и социальных выплат.