Дмитрий Аржанов подал на банкротство с долгами на 1,7 млрд рублей

«При решении вопроса подсудности необходимо обращать внимание на место нахождения имущества должника, место нахождения его кредиторов, юридических лиц, с которыми должник может быть связан корпоративными правоотношениями, исследовать центр тяготения экономических интересов должника, основное место его деятельности и фактического проживания», — указал суд. Кроме того, судья отметил, что заявитель не уведомил об иске «других лиц, участвующих в деле». Поэтому заявление «НЭС» о банкротстве арестанта было оставлено без движения.