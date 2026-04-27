Единственным днем без дождей на неделе в Нижнем Новгороде станет 2 мая

Дождливая неделя началась в Нижнем Новгороде 27 апреля. Единственным днем без осадков, прогнозируют синоптики, окажется суббота, 2 мая. Информацией поделился сервис «Яндекс. Погода».
Как стало известно, жарких дней в конце апреля — начале мая можно не ждать. Температурный максимум наступившей недели — плюс 14 градусов — придется на воскресенье. В будни столбики уличных термометров будут подниматься до +4…+8 градусов.
Осадки будут сопровождать нижегородцев и гостей столицы ПФО с понедельника по пятницу. Передышка ждет их лишь в субботу, а в воскресенье на прогулку снова придется брать зонт.
