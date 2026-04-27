Мошенники создают фейковые сайты и каналы СК РФ для обмана россиян

Мошенники начали активно распространять фальшивые сайты и каналы, маскируясь под ресурсы Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в МВД России.

Источник: Life.ru

Ссылки распространяются в тематических чатах. По данным ведомства, злоумышленники копируют публикации из официальных источников, добавляя к ним поддельные контакты. Через них предлагают якобы оформить компенсации или вернуть похищенные средства.

«В профильных чатах и группах, где общаются потерпевшие от мошенничества, через ботов распространяются ссылки на поддельные сайты и фальшивые каналы, оформленные под официальные ресурсы Следственного комитета РФ», — сказано в публикации.

Под предлогом выплат или перерасчёта средств, в том числе для участников СВО, аферисты собирают личные данные и могут вовлекать жертв в новые схемы. В МВД подчеркнули, что официальные структуры не работают через ботов и не предлагают компенсации через личные сообщения в мессенджерах.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения предупреждали о ещё одной схеме обмана. По данным ведомства, злоумышленники получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», выдавая себя за сотрудников поликлиник. Они звонят гражданам под предлогом записи на диспансеризацию и таким образом выманивают данные для входа.

