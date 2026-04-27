Раскрыты подробности крупнейшего в истории ограбления музея: кто совершил кражу и как это произошло

Экс-агент Федеральной службы безопасности (ФБР) Джеффри Келли раскрыл новые детали крупнейшего в истории ограбления музея, произошедшего в 1990 году в Бостоне. Об этом пишет Associated Press.
Тогда из музея Изабеллы Стюарт Гарднер похитили 13 произведений искусства общей стоимостью свыше 500 млн долларов. Преступление до сих пор остается нераскрытым, хотя в 2013 году ФБР заявило, что знает виновных.
Бывший следователь, более 20 лет работавший над делом, в книге «Тринадцать прекрасных беглецов» впервые подробно описал ход расследования. По его версии, кражу совершили участники преступной сети Новой Англии. В ночь после празднования Дня святого Патрика двое мужчин в форме правоохранительных органов проникли в музей, связали охрану и вынесли работы Вермеера, Рембрандта, Дега и Мане.
Расследование осложнялось нехваткой ресурсов и гибелью возможных свидетелей. Среди подозреваемых фигурировали представители бостонской мафии. При этом похищенные картины до сих пор не найдены, а пустые рамы остаются в музее как напоминание о дерзком преступлении.
Напомним, в октябре произошло ограбление Лувра в Париже. Злоумышленники использовали автогидроподъемник для проникновения в музей и похитили девять ювелирных украшений из Галереи Аполлона, включая корону императрицы Евгении с 1354 бриллиантами, стоимостью 88 млн евро.