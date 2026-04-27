Охоту на серого сурка откроют в восьми районах Новосибирской области

Охотиться на этого зверя можно будет с 15 июня по 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с 6 мая начнут принимать заявления на добычу серого сурка. Охотиться на этого зверя можно будет с 15 июня по 30 сентября в общедоступных угодьях. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Разрешения выдадут в восьми районах: Болотнинском, Искитимском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Сузунском, Тогучинском и Черепановском. Прием заявок начнется 6 мая в 9 часов утра и будет идти либо до окончания сезона охоты, либо пока не выберут весь допустимый объем добычи.

В ведомстве предупредили, что заявления, поданные раньше установленного времени, то есть до 9 утра 6 мая 2026 года, отклонят. Это требование закреплено в приказе Минприроды РФ от 7 апреля 2025 года № 178.