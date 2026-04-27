Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске театр оперы и балета посвятит май Виктору Астафьеву: балеты и опера по прозе писателя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского в мае представит две постановки по произведениям Виктора Астафьева, выстраивая афишу вокруг фигуры писателя и его военной прозы.

Источник: НИА Красноярск

1 мая, в 102-ю годовщину со дня рождения Астафьева, на сцене театра пройдет вечер одноактных балетов «Последний поклон».

Постановка создана в 2014 году в рамках Творческой мастерской народного артиста СССР Владимира Васильева. Шесть хореографов предложили собственные пластические интерпретации прозы писателя: в программу вошли работы Веры Арбузовой, Дмитрия Залесского, Владимира Романовского, Дмитрия Антипова, Вячеслава Кулаева и Александра Могилева. Каждый из номеров обращается к отдельным сюжетам и интонациям астафьевского текста.

9 и 10 мая театр представит оперу Александра Чайковского «Любить на войне».

Либретто основано на повестях «Пастух и пастушка», «Звездопад» и пьесе «Прости меня». Произведения объединяет тема любви, возникающей в условиях войны и неизбежно сталкивающейся с ее разрушительной силой.

Мировая премьера оперы состоялась 1 мая в прошлом году и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

6+