В Красноярске театр оперы и балета посвятит май Виктору Астафьеву: балеты и опера по прозе писателя

Постановка создана в 2014 году в рамках Творческой мастерской народного артиста СССР Владимира Васильева. Шесть хореографов предложили собственные пластические интерпретации прозы писателя: в программу вошли работы Веры Арбузовой, Дмитрия Залесского, Владимира Романовского, Дмитрия Антипова, Вячеслава Кулаева и Александра Могилева. Каждый из номеров обращается к отдельным сюжетам и интонациям астафьевского текста.