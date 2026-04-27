В Алуште и 19 селах будут дезинфицировать водопровод

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах в течение двух дней будут проводиться плановые работы по очистке и дезинфекции водопровода. В связи с этим использовать воду для питьевых нужд будет нельзя. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Ежегодная плановая профилактическая промывка и дезинфекция сетей и сооружений будет проведена в период с 23:00 28 апреля до 08:00 30 апреля и коснется следующих населенных пунктов:

г. Алушта, с. Верхняя Кутузовка, с. Генеральское, с. Виноградное, с. Запрудное, с. Изобильное, с. Кипарисное, с. Лаванда, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Лучистое, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт. Партенит, с. Пушкино, с. Приветное, с. Рыбачье, с. Солнечногорское, с. Зеленогорье, с. Нижняя Кутузовка.

«В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды из централизованной системы холодного водоснабжения для питьевых нужд в данный период не допускается. Рекомендуется заранее сделать требуемый суточный запас воды до 23:00 28 апреля 2026 года», — говорится также в сообщении.

Восстановление качества воды для использования в питьевых целях возможно не ранее 08:00 30 апреля, уточнили на предприятии. После завершения дезинфекции воду следует пропускать через кран в течение 10 мин перед употреблением.

В период профилактических работ может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.

