Не мешает гражданской инфраструктуре: В России создали комплекс подавления дронов с точечным воздействием

«Ростех» представил новый комплекс подавления навигации беспилотников «Вика». Как уточнили в telegram-канале «Ростеха», система активируется лишь при появлении дрона, благодаря чему не мешает гражданской инфраструктуре.
Комплекс «Вика» был разработан концерном «Созвездие» холдинга «Росэл». Устройство разрывает каналы связи всех основных спутниковых систем — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту от дронов, уточнили в госкорпорации.
Как объяснили «Ростехе», несколько устройств можно объединить в кластер для круговой защиты объектов. Шесть-восемь изделий размещаются так, чтобы каждое покрывало свой 60-градусный сектор. При обнаружении цели система анализирует сигналы с разных сторон, определяет местоположение дрона и наносит точечное радиоэлектронное поражение.
«Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — говорится в сообщении «Ростеха».
