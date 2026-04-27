Не мешает гражданской инфраструктуре: В России создали комплекс подавления дронов с точечным воздействием

«Ростех» создал комплекс подавления дронов «Вика» с точечным воздействием.

Источник: Комсомольская правда

«Ростех» представил новый комплекс подавления навигации беспилотников «Вика». Как уточнили в telegram-канале «Ростеха», система активируется лишь при появлении дрона, благодаря чему не мешает гражданской инфраструктуре.

Комплекс «Вика» был разработан концерном «Созвездие» холдинга «Росэл». Устройство разрывает каналы связи всех основных спутниковых систем — GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, обеспечивая защиту от дронов, уточнили в госкорпорации.

Как объяснили «Ростехе», несколько устройств можно объединить в кластер для круговой защиты объектов. Шесть-восемь изделий размещаются так, чтобы каждое покрывало свой 60-градусный сектор. При обнаружении цели система анализирует сигналы с разных сторон, определяет местоположение дрона и наносит точечное радиоэлектронное поражение.

«Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — говорится в сообщении «Ростеха».

Как писал KP.RU, ранее в «Ростехе» рассказали об успешных испытаниях вертолета Ми-171А3 в экстремальных условиях якутского холода. Машина подтвердила свою надежность при температурах до минус 50 градусов. По данным госкорпорации, вертолет полностью готов к работе в самых суровых климатических условиях Севера.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше