В МВД предупредили о распространении фишинговых ссылок на ложный «сайт СКР»

Преступники распространяют фишинговые ссылки в профильных чатах, в которых общаются жертвы мошенников. Пользователей чаще всего заманивают по ссылкам обещаниями компенсаций за украденные средства или якобы для перерасчета выплат участникам СВО. Об этом сообщили в УБК МВД.