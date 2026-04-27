Облачно с прояснениями: погода в Калининградской области 27 апреля

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается.

Днём в понедельник, 27 апреля, в Калининградской области облачно с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северо-западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник на побережье ожидается +7°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +11°C, на востоке региона +12°C, на всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник безоблачно. Температура утром будет на уровне +2,7°C, днём прогреется до +9°C, вечером опустится до +5,3°C. Влажность составит 67%, давление — 764 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, юго-западный 5−10 м/с, днём северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +0…+5 градусов Цельсия, днём +8…+13 градусов Цельсия. Видимость 4−7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в понедельник днём «в Калининграде и области +7…+10°C, у побережья +6…+8°C, у побережья и на западе — малооблачно, на востоке региона — переменная облачность, без существенных осадков».

