Песни Победы в мае зазвучат в школах Хабаровского края вместо звонков

В мае 2026 года в школах привычные школьные звонки зазвенят по-другому: Хабаровский край вновь присоединяется к Всероссийскому проекту «Мелодии вместо звонков». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на переменах школьные коридоры наполнятся песнями Великой Победы.