Песни Победы в мае зазвучат в школах Хабаровского края вместо звонков

В мае 2026 года в школах привычные школьные звонки зазвенят по-другому: Хабаровский край вновь присоединяется к Всероссийскому проекту «Мелодии вместо звонков». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на переменах школьные коридоры наполнятся песнями Великой Победы.
В течение месяца в образовательных учреждениях прозвучат композиции, которые знают и поют без исключения все поколения россиян.
В списке рекомендованных к звонкам знаменитые песни «День Победы», «Журавли», «О той весне», «Синий платочек», «Тишина», «Только на фронте».
— В проекте примут участие те школы, где есть техническая возможность заменить звонок, — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Эта акция станет живой нитью между поколениями и данью уважения тем, кто выстоял и победил.