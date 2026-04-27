В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,8

В понедельник 27 апреля в западной части Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка находился в 556 км к юго-юго-западу от Кызыла (Республика Тыва), примерно в 400 км от российско-монгольской границы и в 150 км от границы Монголии с Китаем, сообщает «Интерфакс». Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64.
Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 7:23 по московскому времени. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
По информации иностранных сейсмологических центров, очаг залегал на глубине от 10 до 15 км. Китайский сейсмологический центр также зафиксировал данное событие с магнитудой 6,0.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Данный регион отличается высокой сейсмической активностью, являясь частью горной системы Монгольский Алтай, где сталкиваются крупные тектонические плиты.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Мехико. Эпицентр толчков располагался в 43 км восточнее границы штата Оаксака на глубине 10 км.
