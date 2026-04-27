Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

«27 апреля энергоблок № 1 отключен от сети для проведения профилактических работ на оборудовании», — говорится в сообщении.
Как заверили на БелАЭС, радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока.
Первая белорусская АЭС была построена в Островце в Гродненская области по российскому проекту «АЭС-2006».
Первый энергоблок подключили к объединенной энергосистеме страны в ноябре 2020 года, второй был введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года. В ноябре 2025 года на совещании у главы государства было принято решение о сооружении третьего энергоблока станции.