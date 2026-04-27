В Ростовской области зеленые насаждения занимают менее 24%

В Ростовской области зеленые насаждения занимают менее 24%. В городах Ростовской области зоны с растительностью покрывают менее четверти всей территории — всего 23,8%. Согласно данным Ростовстата, из более чем 193 тыс. гектаров городских земель под зелёные насаждения отведено 46,1 тыс. гектаров.

Значительную часть этой площади — свыше трети, или около 16 тыс. гектаров — занимают городские леса, выполняющие важную экологическую функцию: они служат естественным барьером от ветра и загрязнённого воздуха. Рекреационные территории — парки, скверы и зоны отдыха в границах населённых пунктов — охватывают более 10 тыс.гектаров, что составляет 22,4% от общего объёма зелёных зон.

Менее 18% зелёных насаждений приходится на древесно-кустарниковую растительность, высаженную вдоль автодорог и транспортных магистралей.