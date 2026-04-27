Нижегородцы укрепляют здоровье при работе на промышленных предприятиях

С 2019 года в Нижегородской области успешно реализуется инициатива «Укрепление здоровья на рабочем месте», направленная на улучшение самочувствия граждан, занятых в производстве. Итоги проекта подвели в Нижегородской области, сообщли в ИА «Время Н».

Основная цель проекта — содействие внедрению на предприятиях комплексных программ по оздоровлению коллектива, а также информирование работников о правилах здорового образа жизни и опасностях, связанных с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Региональное Министерство здравоохранения подписало 45 договоренностей с различными компаниями и организациями. Главным партнером в этом начинании выступает Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

За время существования проекта специалисты данного Центра провели более 6,3 тысячи мероприятий, охватив ими свыше 2,4 миллиона сотрудников.

Корпоративные оздоровительные программы в 2025 году принесли следующие результаты:

Более 1000 человек, или 2% от общего числа участников, отказались от курения.

Наблюдается снижение обострений хронических недугов на 13%.

Процент сотрудников, регулярно занимающихся умеренной физической активностью, увеличился на 20%.

Предприятия выявили ряд существенных факторов риска для здоровья работников, включая воздействие шума и пыли, распространение курения, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыток соли и низкий уровень физической активности, что отражалось на результатах профосмотров. На основании этих данных были разработаны планы оздоровительных мероприятий.

