Рособрнадзор назвал, когда могут ввести практическую часть ЕГЭ по химии

Практическую часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии введут не ранее 2028 года, необходимо решить вопросы с оборудованием и безопасностью. Об этом ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Руководитель ведомства подчеркнул, что для введения такой практики необходимо, чтобы во всех пунктах сдачи ЕГЭ было одинаковое лабораторное оборудование. Он добавил, что Минпросвещение уже утвердило стандарт оборудования, его начнут закупать «в ближайшие годы».
Музаев также отметил, что учителя несут ответственность за жизни учеников, им может грозить вплоть до уголовной ответственности, если ребенок пострадает во время сдачи экзамена. По его словам, некоторые преподаватели не «воспримут такую процедуру с радостью» из-за рисков.
«Хотелось бы в ближайшем будущем увидеть такую возможность для сдачи этих предметов. Раньше 2028 года точно не ждем. Два года мы точно не ждем, потому что мы ее даже не запустили в апробацию», — заключил глава Рособрнадзора.
Ранее Музаев заявил, что в России не планируется отмена ЕГЭ в ближайшие годы. Он подчеркнул, что альтернативная система поступления в вузы может появиться «лет через десять», однако пока другие способы не рассматриваются.
