Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия» сообщили о планах «Лэтуаль» закрыть 150 магазинов в 2026 году

Источник: РБК

Косметическая сеть «Лэтуаль» намерена закрыть 150 магазинов в 2026 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на партнеров компании и источник, знакомый с ее планами. Эту же информацию подтвердила директор по маркетингу ретейлера Татьяна Ломтева.

По ее словам, ликвидация торговых точек — это «плановая работа по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка». Источник «Известий» добавил, что в 2025-м компания закрыла 93 магазина, их общее число за год снизилось на 10%.

По словам партнера сети «Лэтуаль», в начале 2026-го компания разослала арендодателям «множество уведомлений» о закрытии части торговых точек. Он объяснил это тем, что ретейлер не смог получить лицензию на покупку и реализацию популярных косметических и парфюмерных брендов, среди которых Chanel. Это привело к сокращению ассортимента и падению продаж.

Источник издания также добавил, что в последние годы компания «Лэтуаль» занималась развитием собственной онлайн-платформы и уделяла меньше внимания офлайн-сегменту. По его словам, это могло повлиять на трафик.

По итогам 2025 года выручка составила 83,9 млрд руб., что на 6% меньше показателей 2024-го. Чистый убыток составил 1 млрд руб.

В марте РБК со ссылкой на консультанта на рынке коммерческой недвижимости и три источника на рекламном рынке и в торговых сетях сообщал, что ретейлер Gloria Jeans намерен закрыть около 150 магазинов в разных регионах России в течение 2026 года. По словам собеседника РБК, реализовывать это будут постепенно. Компания намерена отказаться от наименее эффективных с точки зрения доходности точек.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».