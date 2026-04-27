«Известия» сообщили о планах «Лэтуаль» закрыть 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» намерена закрыть 150 магазинов в 2026 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на партнеров компании и источник, знакомый с ее планами. Эту же информацию подтвердила директор по маркетингу ретейлера Татьяна Ломтева.
По ее словам, ликвидация торговых точек — это «плановая работа по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка». Источник «Известий» добавил, что в 2025-м компания закрыла 93 магазина, их общее число за год снизилось на 10%.
По словам партнера сети «Лэтуаль», в начале 2026-го компания разослала арендодателям «множество уведомлений» о закрытии части торговых точек. Он объяснил это тем, что ретейлер не смог получить лицензию на покупку и реализацию популярных косметических и парфюмерных брендов, среди которых Chanel. Это привело к сокращению ассортимента и падению продаж.
Источник издания также добавил, что в последние годы компания «Лэтуаль» занималась развитием собственной онлайн-платформы и уделяла меньше внимания офлайн-сегменту. По его словам, это могло повлиять на трафик.
По итогам 2025 года выручка составила 83,9 млрд руб., что на 6% меньше показателей 2024-го. Чистый убыток составил 1 млрд руб.
В марте РБК со ссылкой на консультанта на рынке коммерческой недвижимости и три источника на рекламном рынке и в торговых сетях сообщал, что ретейлер Gloria Jeans намерен закрыть около 150 магазинов в разных регионах России в течение 2026 года. По словам собеседника РБК, реализовывать это будут постепенно. Компания намерена отказаться от наименее эффективных с точки зрения доходности точек.
