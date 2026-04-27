«Известия» сообщили о планах «Лэтуаль» закрыть 150 магазинов в 2026 году

В марте РБК со ссылкой на консультанта на рынке коммерческой недвижимости и три источника на рекламном рынке и в торговых сетях сообщал, что ретейлер Gloria Jeans намерен закрыть около 150 магазинов в разных регионах России в течение 2026 года. По словам собеседника РБК, реализовывать это будут постепенно. Компания намерена отказаться от наименее эффективных с точки зрения доходности точек.