Семьи из Хабаровского края прошли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Источник: Комсомольская правда

Три семьи из Хабаровского края пробились в финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Полуфинал конкурса, проходящего в рамках нацпроекта «Семья», состоялся во Владивостоке. За выход в финал боролись представители 10 регионов ДФО, а в итоге из округа отобрались 12 семей. Среди них — команды из Хабаровского края: семья Артюшенко, Рюмкиных, Фроловых из Амурска (педагогическая династия, общий стаж — 74 года), семья Симаковых, Чипизубовых (также из Амурска, педагогическая династия со стажем 67 лет и родом из более чем 250 человек) и многодетная семья Суховей из Хабаровска с тремя детьми.

Участники состязались в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях. В заключительный день полуфинала состоялась встреча с лётчиком космонавтом, Героем РФ Андреем Борисенко, который рассказал о роли семьи в жизни человека и подписал именные открытки всем командам.

Финал пройдёт 8 июля 2026 года в Москве, в День семьи, любви и верности. Победителям вручат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а также предоставят возможность отправиться в путешествие по России.

