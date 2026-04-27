Кто получит майские пенсии досрочно? График выплат

Воронежцы получат ряд выплат заранее в связи с майскими праздниками, сообщает Отделение СФР по региону.
Так как 3 мая приходится на выходной день, 29 апреля на банковские карты родителям поступят:
пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;
пособие по уходу за ребенком (неработающим родителям);
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Выплату из маткапитала на детей до трех лет поступит в установленную дату — 5 мая.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за апрель будет начислено 8 мая.
Пенсии и другие выплаты на банковские карты за 5, 12, 15 и 21 мая поступят в привычные для получателей дни.
Доставка выплат почтой будет производиться по режиму работы почтовых отделений:
7 мая — за 9 мая;
8 мая — за 10 мая;
с 11 мая в обычном режиме.
Воронежцам напоминают, что зачисление пособий и пенсий на карты производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
Уточнить информацию можно по телефону регионального контакт-центра Отделения СФР: 8 (800) 100−00−01 (пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, звонок бесплатный).