Кто получит майские пенсии досрочно? График выплат

Подробности рассказали в Отделении СФР по региону.

Воронежцы получат ряд выплат заранее в связи с майскими праздниками, сообщает Отделение СФР по региону.

Так как 3 мая приходится на выходной день, 29 апреля на банковские карты родителям поступят:

пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

пособие по уходу за ребенком (неработающим родителям);

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Выплату из маткапитала на детей до трех лет поступит в установленную дату — 5 мая.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за апрель будет начислено 8 мая.

Пенсии и другие выплаты на банковские карты за 5, 12, 15 и 21 мая поступят в привычные для получателей дни.

Доставка выплат почтой будет производиться по режиму работы почтовых отделений:

7 мая — за 9 мая;

8 мая — за 10 мая;

с 11 мая в обычном режиме.

Воронежцам напоминают, что зачисление пособий и пенсий на карты производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Уточнить информацию можно по телефону регионального контакт-центра Отделения СФР: 8 (800) 100−00−01 (пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, звонок бесплатный).