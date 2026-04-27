В Хабаровском крае огонь прошёл 162 гектара и был остановлен

По состоянию на утро 27 апреля 2026 года на территории Хабаровского края не зарегистрировано действующих лесных пожаров. За прошедшую неделю в регионе ликвидировали четыре возгорания, — сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки края.
Все очаги возникли в Верхнебуреинском районе и находились на значительном удалении от ближайших населённых пунктов — посёлков Алонка, ЦЭС и Тырма. Общая площадь, пройденная огнём, составила 162 гектара.
Как отметил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков, все четыре возгорания произошли по вине местного населения.
«Пал травы на дачном участке может быстро перейти на земли лесного фонда, особенно при сухой и ветреной погоде. Министерство настоятельно просит граждан более ответственно относиться к пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях», — обратился он.
По данным ведомства, лесные пожары были оперативно ликвидированы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики не возникло. На тушении было задействовано 36 специалистов и 6 единиц спецтехники. Благодаря слаженной работе лесопожарных формирований удалось не допустить распространения огня на большие площади.
В регионе продолжается пожароопасный сезон: он открыт на территории 26 из 40 лесничеств края. В ряде районов уже действует особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные ограничения.
В министерстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений возможна уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.
Сообщить о лесном пожаре можно по телефону «прямой линии» лесной охраны 8−800−100−94−00 или по номеру 112.