В Хабаровском крае огонь прошёл 162 гектара и был остановлен

В министерстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений возможна уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.