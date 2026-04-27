В Хабаровске за три дня в ДТП пострадали дети и мотоциклист

В Хабаровске с 24 по 26 апреля 2026 года зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, — сообщает Госавтоинспекция.
Первое ДТП произошло 24 апреля около 17:30 в районе дома № 79 по улице Ленинградской. Водитель автомобиля Toyota Aqua, женщина 1985 года рождения, совершила наезд на несовершеннолетнюю девочку 2015 года рождения, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. Ребёнок направлен на амбулаторное лечение.
На следующий день, 25 апреля, в 16:15 на улице Руднева водитель Toyota Crown совершил наезд на мальчика 2015 года рождения, который выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля. Пострадавший госпитализирован.
26 апреля в 10:00 на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Кубяка произошло столкновение двух внедорожников Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей при повороте налево не предоставил преимущество встречному транспорту. В результате пострадали три пассажира — дети 2015 и 2018 годов рождения, а также женщина 1951 года рождения. Все госпитализированы.
Позднее в тот же день, в 22:10, на улице Муравьёва-Амурского водитель Honda Insight при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki Ninja. Одновременно, по данным ГИБДД, мотоциклист проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла 2002 года рождения, он госпитализирован. Установлено, что водительского удостоверения он не имеет.
Во всех случаях обстоятельства ДТП уточняются.