В Хабаровске за три дня в ДТП пострадали дети и мотоциклист

26 апреля в 10:00 на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Кубяка произошло столкновение двух внедорожников Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей при повороте налево не предоставил преимущество встречному транспорту. В результате пострадали три пассажира — дети 2015 и 2018 годов рождения, а также женщина 1951 года рождения. Все госпитализированы.