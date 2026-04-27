Ночь 26 апреля 2026 года выдалась по-зимнему холодной для москвичей: на город внезапно обрушился снегопад. Этот сюрприз природы лишний раз напомнил, что настоящая весна порой отстает от календаря. В некоторых округах столицы выпал липкий мокрый снег, столбики термометров приблизились к нулевой отметке, а местами даже сформировался временный покров высотой до 3 сантиметров. Впрочем, метеорологи успокаивают: непогода задержится ненадолго, и уже скоро в регионе вновь установится типичная для этого сезона погода.
Весна пасует перед зимой: неожиданный снегопад накрыл Москву
