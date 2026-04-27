В Перми откроется выставка к 120-летию подводного флота России

Выставка к 120-летию подводного флота России откроется в Перми, сообщили на странице музея «Дом Мешкова».
Выставка «Слушать в отсеках» начнёт работать с 1 мая. Героями экспозиции стали пермяки, служившие на подлодках ВМФ СССР и РФ. Посетители увидят модели субмарин, детали униформы, личные вещи моряков-подводников, награды, фотографии и плакаты.
Авторы выставки рассказали, что в 1930-е годы, когда подлодки строили крупными сериями, среди командного состава появились уроженцы Прикамья. Один из них — Валентин Стариков. В 1942 году он стал Героем Советского Союза, а его «М-171» — гвардейской.
Зимой 1963 года по комсомольской путёвке в Севастопольское высшее военно-морское училище отправились десять студентов Пермского университета. Все стали офицерами, некоторые дослужились до капитан-лейтенантов.
Флотская романтика привела в училища ещё двух пермяков — Сергея Козаря и Андрея Гониченко — они стали командирами атомных подлодок.
В 2002 году имя «Пермь» получила атомная подводная лодка Б-292. В 2026-м ожидается вступление в строй новой субмарины с тем же названием — уже четвёртого поколения.
Выставка открывается в рамках Года пермской промышленности.