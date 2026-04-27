12 единиц техники тушило пожар на предприятии в Минске — сложность была из-за ветра

Возгорание произошло 27 апреля на территории предприятия на улице Радиальная. Пожар начался на открытой площадке временного хранения отходов производства, где загорелись вторичные материальные ресурсы. Также огнем были объяты два гидравлических пресса и припаркованный рядом седельный тягач с полуприцепом. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.