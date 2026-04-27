12 единиц техники тушило пожар на предприятии в Минске — сложность была из-за ветра

В Минске 12 единиц техники МЧС тушило пожар, который раздувал сильный порывистый ветер, сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло 27 апреля на территории предприятия на улице Радиальная. Пожар начался на открытой площадке временного хранения отходов производства, где загорелись вторичные материальные ресурсы. Также огнем были объяты два гидравлических пресса и припаркованный рядом седельный тягач с полуприцепом. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
— Порывистый ветер усложнял работу спасателей и создавал риск распространения огня на большие площади, — прокомментировали в пресс-службе.
Для ликвидации возгорания задействовали 12 единиц техники МЧС. К 08.12 пожар был ликвидирован, после чего остались три пожарные машины для проливки конструкций.
К счастью, никто не пострадал. Причина и обстоятельства возгорания будут установлены.
