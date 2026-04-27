В Красноярском крае детские пособия выплатят досрочно из-за майских праздников

В Красноярском крае изменят график выплаты детских пособий в связи с майскими праздниками. Об этом сообщили «Городу Приме» в региональном отделении Социального фонда России. Пособия, которые обычно перечисляют 3-го числа, на этот раз поступят на счета не позднее 30 апреля. Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременных женщин, выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособии на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. Досрочно средства получат семьи, которым выплаты приходят через банки, а доставка через «Почту России» будет осуществляться по графику работы отделений. При этом некоторые выплаты сохранят прежние даты. Так, средства из материнского капитала на детей до 3 лет перечислят 5 мая, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — 8 мая. В социальном фонде напомнили, что выплаты поступают в течение дня, поэтому при отсутствии зачисления утром рекомендуется дождаться конца дня. Следующая выплата — за май — будет произведена в июне, — уточнили в ведомстве. Напомним, что последняя рабочая неделя апреля будет четырехдневной.