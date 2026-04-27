Автобус № 66 в Красноярске с 1 мая начнёт заезжать в ЖК «Новалэнд»

С 1 мая маршрут общественного транспорта № 66 изменит схему движения — автобусы будут заезжать в жилой комплекс «Новалэнд». Такое решение приняли по поручению мэра Красноярска Сергея Верещагина после неоднократных просьб местных жителей.
Вопрос обсуждался на открытых встречах с градоначальником. Специалисты выезжали на место, проводили опросы в городских чатах. Большинство высказалось за корректировку маршрута с заходом в «Новалэнд». Остановка будет организована напротив пересечения улицы Весенней и Центрального проспекта.
Напомним, маршрут № 66 запустили с 1 января этого года также по просьбам красноярцев. Он связывает железнодорожный вокзал с микрорайоном Солонцы.
