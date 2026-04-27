Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 66 в Красноярске с 1 мая начнёт заезжать в ЖК «Новалэнд»

С 1 мая маршрут общественного транспорта № 66 изменит схему движения — автобусы будут заезжать в жилой комплекс «Новалэнд». Такое решение приняли по поручению мэра Красноярска Сергея Верещагина после неоднократных просьб местных жителей.

Вопрос обсуждался на открытых встречах с градоначальником. Специалисты выезжали на место, проводили опросы в городских чатах. Большинство высказалось за корректировку маршрута с заходом в «Новалэнд». Остановка будет организована напротив пересечения улицы Весенней и Центрального проспекта.

Напомним, маршрут № 66 запустили с 1 января этого года также по просьбам красноярцев. Он связывает железнодорожный вокзал с микрорайоном Солонцы.

Ранее мы сообщали, что первую гостиницу класса «пять звёзд» построят в Красноярске в 2028 году.