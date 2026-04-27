В Перми на Кислотных дачах варили кофе с угрозой здоровью и жизни посетителей

Судебные приставы после решения суда на 30 суток опечатали кофейню в Орджоникидзевском районе Перми. В точке общепита на ул. Генерала Черняховского, 76 проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающих жизни и здоровью посетителей.
В число грубых нарушений вошли: отсутствие централизованного водоснабжения, водоотведения и туалета для персонала, нехватка необходимого холодильного и моечного оборудования, инвентаря.
«Суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания в кофейне, виновными в совершении административного правонарушения», — сообщила пресс-служба краевого ГУФСИН России.