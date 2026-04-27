Будут ли штрафовать за VPN в России в 2026 году?

МВД не проверяет телефоны, но готовят закон о лицензировании сервисов.

Вопреки распространённым слухам, пользователей не собираются штрафовать из-за использования VPN.

Как сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, сотрудники полиции не проверяют телефоны на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров. В настоящий момент использование VPN-сервисов не является нарушением закона.

Между тем ограничения на использование VPN всё же могут ввести: согласно ещё не принятому Госдумой законопроекту, устанавливать можно будет лишь те сервисы, которые будут официально лицензированы соответствующими ведомствами.

