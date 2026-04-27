В Калининграде разрешили вырубку деревьев возле Южного парка для обустройства парковки

Взамен на участке высадят пять деревьев.

В Калининграде разрешили вырубку деревьев возле Южного парка для обустройства парковки. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Работы проведут на проспекте Калинина на участке с кадастровым номером 39:15:140603:6. Там спилят четыре клёна, два тополя и 49 погонных метров живой изгороди. Порубочный билет выдали МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен на участке высадят пять клёнов и 144 куста форзиции.

В Южном парке приступили к обустройству многофункциональной парковки в декабре 2025 года. Работами за 112,6 миллиона рублей занимается ООО «Балтдормостстрой». Подрядчику предстоит сделать парковочные места из газонной решётки, подготовить проезжую часть из асфальтобетонных смесей, въезды и разворотные площадки выполнить из брусчатого камня. Проект также предусматривает устройство пешеходных дорожек из плитки, установку дорожных знаков, скамеек и автоматических пунктов оплаты со шлагбаумом, нанесение разметки, высадку газона и подключение систем видеонаблюдения.

Специалисты выполнят переустройство сетей связи и кабельной канализации, сделают наружные сети канализации и водоснабжения. Всего оборудуют около 125 парковочных мест. Выполнить работы необходимо в течение года после заключения контракта.

