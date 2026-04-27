В Калининграде разрешили вырубку деревьев возле Южного парка для обустройства парковки

В Южном парке приступили к обустройству многофункциональной парковки в декабре 2025 года. Работами за 112,6 миллиона рублей занимается ООО «Балтдормостстрой». Подрядчику предстоит сделать парковочные места из газонной решётки, подготовить проезжую часть из асфальтобетонных смесей, въезды и разворотные площадки выполнить из брусчатого камня. Проект также предусматривает устройство пешеходных дорожек из плитки, установку дорожных знаков, скамеек и автоматических пунктов оплаты со шлагбаумом, нанесение разметки, высадку газона и подключение систем видеонаблюдения.