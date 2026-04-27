В Красноярском крае обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта

Заместитель председателя российского кабинета министров — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели встречу с представителями ИТ-компаний региона по вопросам цифровой повестки.
В центре внимания — текущее состояние отрасли в крае и ключевые направления стимулирования ее развития. Представители ИТ-компаний задали свои вопросы и внесли предложения по двум блокам — развитие искусственного интеллекта и меры поддержки.
«Нашим приоритетом в работе по созданию условий для развития ИТ-бизнеса в России является конструктивный диалог с предпринимательским сообществом. Обратная связь для нас — не просто “барометр” настроений бизнеса, но и зачастую постановка задач. “Сверка часов” государства и бизнеса по ИТ-повестке на постоянной основе проводится как на площадке АНО “Цифровая экономика”, так и на регулярных встречах с бизнесом в ходе рабочих поездок», — прокомментировал Дмитрий Григоренко.
В блоке по искусственному интеллекту участники встречи обсудили существующие барьеры для внедрения ИИ-решений, включая дефицит вычислительных мощностей и ЦОД, неопределенность правового статуса искусственного интеллекта. Отдельно затронули вопросы регистрации ИИ-решений в медицине и использования зарубежных моделей.
Дмитрий Григоренко отметил, что правовой статус ИИ будет определен в будущем законе об искусственном интеллекте.
«У крупных федеральных игроков и региональных ИТ-компаний в чем-то схожее видение относительно регулирования искусственного интеллекта. На нашей площадке мы снимаем разногласия, формируем обратную связь — например, удалось добиться уточнения требований к суверенным и национальным моделям, которые стали исполнимыми и сбалансированными. На региональных встречах с участием Дмитрия Юрьевича зачастую выделяем новые вопросы для дальнейшей проработки. Например, предложения по мерам поддержки и тиражированию решений, отраслевые особенности и межведомственное взаимодействие, развитие ЦОД для ИИ в регионах», — сказала генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.
В блоке по поддержке обсудили вопросы доступа региональных ИТ-компаний к участию в торгах по госзакупкам, упрощение интеграции государственных информационных систем с внешними решениями, а также вопросы взаимодействия с платформой «ГосТех». Кроме того, рассмотрели темы введения особых налоговых льгот, стимулирования разработки отечественного ПО, критериев для определения победителей в государственных аукционах.
В пресс-службе регионального кабмина добавили, что Красноярский край последовательно создает условия для развития ИТ-отрасли. В столице региона создают технопарк в сфере высоких технологий, площадку запустят до конца года. Она станет местом притяжения профильных компаний региона. Параллельно краевые власти переходят от наблюдения за развитием ИИ к активному его внедрению: исполнительные органы получили конкретные задачи по разработке и реализации ИИ-решений в своих отраслях.
Кстати.
В ходе рабочего визита в край зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко посетил Железногорск. Вместе с губернатором Михаилом Котюковым он побывал на одном из ключевых предприятий космической отрасли — АО «Решетнев» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Делегация ознакомилась с производством космических аппаратов, в том числе больших геостационарных, а также новых российских спутников связи и вещания. В частности, железногорские специалисты разработали «Экспресс-АМУ4» — полностью отечественный спутник связи. С его помощью будут обеспечивать услуги связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Также в Железногорске идет работа над «Ямал-501», который станет важной частью телекоммуникационной инфраструктуры и расширит возможности для международного вещания и передачи данных.
Вице-премьер и глава региона обсудили с руководством компании внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы. На данный момент предприятие использует ИИ на поточной линии сборки малых спутников.