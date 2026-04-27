В Красноярском крае обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта

Делегация ознакомилась с производством космических аппаратов, в том числе больших геостационарных, а также новых российских спутников связи и вещания. В частности, железногорские специалисты разработали «Экспресс-АМУ4» — полностью отечественный спутник связи. С его помощью будут обеспечивать услуги связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Также в Железногорске идет работа над «Ямал-501», который станет важной частью телекоммуникационной инфраструктуры и расширит возможности для международного вещания и передачи данных.