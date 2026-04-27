В Красноярском крае возможны подтопления из-за подъема воды в реках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей южных и центральных районов Красноярского края предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. На реках Оя, Туба, Кача, Чулым и их притоках продолжается подъем уровня воды — он может увеличиться на 0,1−0,6 метра.
Уже сейчас зафиксирован выход воды на пойму на реке Кебеж в районе села Григорьевка, а также на реке Чулым возле населенного пункта Красный Завод.
Специалисты предупреждают, что в ближайшее время возможны подтопления пониженных участков местности. Вода может затронуть приусадебные участки и огороды, так как ожидается достижение неблагоприятных отметок.
Жителям рекомендуют внимательно следить за ситуацией и при необходимости принять меры для защиты своего имущества.