В Красноярском крае возможны подтопления из-за подъема воды в реках

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей южных и центральных районов Красноярского края предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. На реках Оя, Туба, Кача, Чулым и их притоках продолжается подъем уровня воды — он может увеличиться на 0,1−0,6 метра.