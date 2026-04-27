В красноярской БСМП начали делать сложные операции на связках колена по ОМС (видео)

Травматологи Красноярской БСМП им. Карповича внедрили новый вид высокотехнологичной помощи. Теперь жители края могут бесплатно по полису ОМС сделать артроскопическое восстановление передней крестообразной связки колена.

Раньше такие операции проводили в основном в федеральных центрах по квотам минздрава. Из-за большого спроса и загруженности клиник ожидание могло растянуться на несколько лет. Теперь же получить помощь можно не выезжая из края.

Операция проводится артроскопически — через мини-разрезы. Это малотравматично, позволяет быстро восстановиться и дает врачу полный визуальный контроль. Для восстановления связки используют собственные ткани пациента — так снижаются риски осложнений и сокращается реабилитация. Надежную фиксацию трансплантата обеспечивают современные крепления.

Как рассказал травматолог-ортопед БСМП Иван Гвоздев, пациентов, нуждающихся в такой операции, достаточно много. Связывают это с популярностью активного образа жизни: походы, горные лыжи, самокаты, квадроциклы часто приводят к травмам колена.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в поликлинику или травмпункт. После осмотра и МРТ, если диагноз подтвердится, врач даст направление на консультацию в БСМП. Реабилитация после операции занимает два-три месяца.

