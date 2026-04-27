Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин посетил церемонию награждения победителей конкурса «Учитель года Дона»

Завершился областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года Дона». Абсолютным победителем стала учитель русского языка и литературы школы № 2 Константиновского района Юлия Волкова. Награду победитель получила из рук заместителя Губернатора Андрея Фатеева.

Источник: НИА Ростов

Среди лучших — и ростовские педагоги. Лауреатом в номинации «Учитель года» стала Елена Гордиенко, школа № 26. Победитель в номинации «Воспитатель года» — Елена Попова, детский сад № 130; победитель в номинации «Педагогический дебют» — Тигран Броян, школа № 16; победитель в номинации «Лучший учитель курса “Основы православной культуры” — Евгений Гапонов, Свято — Георгиевская православная средняя общеобразовательная школа; победитель в номинации “Учитель здоровья” — Елена Гурова, школа № 26; победитель в номинации “Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями” — Ксения Бирюлина, лицей № 11.

Всего же в этом году конкурс собрал более 100 самых талантливых и инициативных педагогов со всего региона!

— Система образования города и области активно развивается. Наши учителя дарят множество поводов для гордости, — отметил глава города Александр Скрябин. — Мы, в свою очередь, делаем всё для того, чтобы педагогам было комфортно работать, а школьникам — учиться.

Успехи городской отрасли образования — это результат общей работы Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской области и Администрации города.

