Александр Скрябин посетил церемонию награждения победителей конкурса «Учитель года Дона»

Завершился областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года Дона». Абсолютным победителем стала учитель русского языка и литературы школы № 2 Константиновского района Юлия Волкова. Награду победитель получила из рук заместителя Губернатора Андрея Фатеева.
Среди лучших — и ростовские педагоги. Лауреатом в номинации «Учитель года» стала Елена Гордиенко, школа № 26. Победитель в номинации «Воспитатель года» — Елена Попова, детский сад № 130; победитель в номинации «Педагогический дебют» — Тигран Броян, школа № 16; победитель в номинации «Лучший учитель курса “Основы православной культуры” — Евгений Гапонов, Свято — Георгиевская православная средняя общеобразовательная школа; победитель в номинации “Учитель здоровья” — Елена Гурова, школа № 26; победитель в номинации “Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями” — Ксения Бирюлина, лицей № 11.
Всего же в этом году конкурс собрал более 100 самых талантливых и инициативных педагогов со всего региона!
— Система образования города и области активно развивается. Наши учителя дарят множество поводов для гордости, — отметил глава города Александр Скрябин. — Мы, в свою очередь, делаем всё для того, чтобы педагогам было комфортно работать, а школьникам — учиться.
Успехи городской отрасли образования — это результат общей работы Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской области и Администрации города.
