Трассу М-11 «Нева» превратят в первый в России электрокоридор

Скоростная магистраль М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом станет первым в России «электрокоридором». Проект предусматривает строительство на трассе шести многофункциональных зон дорожного сервиса с зарядными станциями, торговыми точками и зонами отдыха.

Источник: Коммерсантъ

Исполнителем выступает «РусГидро», первые два комплекса планируется сдать в 2026 году, сообщает «Деловой Петербург».

О планах на форуме «Электро//Движение» сообщила генеральный директор «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова. По ее словам, концепция электрокоридора призвана решить проблему, с которой ранее сталкивались владельцы электромобилей: преодолеть 600-километровый маршрут между столицами без подзарядки было невозможно из-за слабой инфраструктуры.

Первые два комплекса начали строить летом 2025 года на 63-м и 75-м километрах трассы, их ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год. Всего проектом предусмотрено шесть таких хабов. Инициатива позволит электрокарам выйти за пределы городского использования и сделает междугородние поездки доступными для экологичного транспорта.