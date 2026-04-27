Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Огненный забег» состоится на набережной в Хабаровске

Мероприятие приурочено ко Дню пожарной охраны России и стало уже традиционным.

Источник: Хабаровский край сегодня

III «Огненный забег» устроят в Хабаровске на праздничных выходных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», спортивный семейный праздник проведут на территории набережной 2 мая с 8 до 11 часов.

Начнется мероприятие с массовой разминки, а после пройдут старты: детский на короткую дистанцию (500 м), масс-старт для подростков и взрослых, длина дистанций для которых 3 и 5 км. Помимо самих стартов, в программе «Огненного забега» подготовлены показательные выступления студентов Техносферного техникума, которые продемонстрируют навыки спасения и работу с пожарным оборудованием.

Предусмотрена также концертная программа, подготовят фотозоны. Не обойдется и без призов:

— Помимо призов для самых быстрых бегунов, состоится традиционная лотерея — шанс выиграть приз по стартовому номеру есть у каждого финишера, независимо от его результата, — подчеркивают организаторы мероприятия.

Узнать подробности «Огненного забега» можно на сайте. Отметим, что ставший уже традиционным забег, приурочен ко Дню пожарной охраны России.