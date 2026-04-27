«Огненный забег» состоится на набережной в Хабаровске

III «Огненный забег» устроят в Хабаровске на праздничных выходных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», спортивный семейный праздник проведут на территории набережной 2 мая с 8 до 11 часов.
Начнется мероприятие с массовой разминки, а после пройдут старты: детский на короткую дистанцию (500 м), масс-старт для подростков и взрослых, длина дистанций для которых 3 и 5 км. Помимо самих стартов, в программе «Огненного забега» подготовлены показательные выступления студентов Техносферного техникума, которые продемонстрируют навыки спасения и работу с пожарным оборудованием.
Предусмотрена также концертная программа, подготовят фотозоны. Не обойдется и без призов:
— Помимо призов для самых быстрых бегунов, состоится традиционная лотерея — шанс выиграть приз по стартовому номеру есть у каждого финишера, независимо от его результата, — подчеркивают организаторы мероприятия.
Узнать подробности «Огненного забега» можно на сайте. Отметим, что ставший уже традиционным забег, приурочен ко Дню пожарной охраны России.