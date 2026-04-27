Рабочий кейс и реальные решения: РУСАЛ представил задачу для участников хакатона «ПРОМКА»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошел финал II Сибирского промышленного хакатона «ПРОМКА». В физико-математической школе-интернате СФУ на одной площадке собрались старшеклассники, представители промышленного сектора и образовательных организаций. Для участников это была возможность решить задачи реального производства, а для компаний — увидеть будущих инженеров, IT-специалистов и аналитиков, способных работать с технологическими вызовами уже сегодня.
В финал хакатона вышли 30 команд — 150 школьников из разных городов Красноярского края. Каждое предприятие предложило участникам проблемную ситуацию, связанную со спецификой своего производства. РУСАЛ представил кейс «Код доступа», посвященный информационной и физической безопасности серверных помещений на Красноярском алюминиевом заводе.
Производственные процессы на КрАЗе управляются автоматикой, а данные хранятся и обрабатываются в серверных комнатах. От этой цифровой инфраструктуры, зависит работа многих систем предприятия. Участникам нужно было предложить комплексное решение, которое объединит контроль доступа, ИИ-анализ данных из видеосистемы и сигнализацию в единую систему.
Суть кейса заключался в том, чтобы уйти от разрозненных контуров защиты. Сейчас одна система может отвечать за проход по карте, другая — за видеонаблюдение, третья — за сигнализацию. В такой модели возникают «слепые зоны»: требуется мгновенно понимать, кто вошел в помещение, совпадает ли человек с владельцем карты доступа, остался ли кто-то в серверной после окончания работ. Поэтому школьникам предложили разработать решение с многофакторной идентификацией, включая средства машинного зрения, и возможностью интеграции с действующими системами предприятия.
Финал проходил в два этапа. Сначала команды представили проекты экспертам от предприятий. Затем десять сильнейших вышли во второй тур, где решали единый кейс и боролись за звание абсолютного победителя хакатона. Для участников, завершивших выступление после первого этапа, подготовили интерактивную профориентационную программу.
Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев отметил, что хакатон позволяет школьникам работать с задачами, которые напрямую связаны с будущим промышленности.
«Ребята показали свои знания, а главное — нестандартное мышление. С использованием современных инструментов, в том числе искусственного интеллекта, они подготовили качественные продукты. Это важно, потому что за такими участниками — будущее наших предприятий, будущее профессии и будущее металлургии. Думаю, кто-то из них придет к нам на производство, и вместе с ними мы шагнем еще дальше», — сказал Дмитрий Дмитриев.
РУСАЛ регулярно участвует в подобных проектах в рамках профориентационной работы с будущими специалистами. Компания поддерживает образовательные инициативы, которые дают школьникам возможность соприкоснуться с реальными производственными задачами и увидеть, что современная металлургия — это не только цеха и оборудование, но и автоматизация, цифровые системы, комплексная аналитика, кибербезопасность и технологическое проектирование.
Эксперты компании отметили, что команды, работавшие над кейсом «Код доступа», предложили разные подходы. Одна из них представила проект готового инженерного устройства, которое при доработке могло бы развиваться как самостоятельный продукт.
Другая команда сделала ставку на пошаговую архитектуру внедрения — с логикой, близкой к тому, как подобные проекты оцениваются на предприятии. Третье решение позволяло повысить уровень защиты без существенного роста затрат.
Руководитель группы информационной безопасности АО «РУСАЛ Красноярск» Герман Вольф подчеркнул, что для экспертов была важна не только финальная презентация, а способность школьников мыслить как проектная команда: оценивать ограничения, предлагать реалистичные механизмы внедрения, учитывать ресурсы и требования безопасности. По итогам защиты победителем в секции РУСАЛа стала команда «Теорема доказана». Второе место с одинаковым количеством баллов разделили команды «Октопус» и «Эшкеретим».
Для самих участников хакатон стал знакомством с промышленным IT. Победитель Дмитрий Титовец отметил, что работа над кейсом РУСАЛа помогла иначе посмотреть на задачи информационной безопасности.
«Обычно мы решаем учебные задачи, где есть условие и понятный ожидаемый результат. Здесь все было ближе к настоящему проекту: нужно было учитывать предприятие, людей, оборудование, риски. Такой опыт помогает понять, какие навыки нужны в IT и куда можно двигаться дальше», — рассказал Дмитрий Титовец.
Хакатон «ПРОМКА» поддержали ведущие промышленные компании региона.
Участие в проекте отражает системную работу РУСАЛа с молодежью: олимпиады, профориентационные мероприятия, стипендиальные программы. Такие проекты помогают школьникам увидеть реальные производственные задачи, а региону — растить специалистов, которые смогут работать с современными технологиями.