В Хабаровском крае 30 апреля резко потеплеет до +22, но придут дожди

В Хабаровском крае к концу апреля ожидается заметное потепление, однако погодные сервисы дают разные сценарии: одни прогнозируют до +22 градусов днём 30 апреля, другие — более сдержанные значения и последующее быстрое похолодание. На этом фоне синоптики объясняют причины температурных «качелей».
Как сообщил hab.aif.ru главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва, резкое потепление связано с прохождением циклона с запада.
По его словам, в передней части западного циклона в регион будет поступать тёплый воздух умеренных широт, что и приведёт к кратковременному росту температур. В Хабаровске 30 апреля ожидается около +17…+19 градусов, а по южным районам края — до +22.
При этом погодная картина остаётся неустойчивой. Уже в начале мая температурный фон начнёт снижаться. По словам синоптика, 1 мая в Хабаровске температура составит около +14 градусов, затем ожидается дальнейшее похолодание.
Отдельно отмечается, что разные погодные сервисы дают неодинаковые прогнозы: часть указывает на более высокие дневные температуры в конце апреля, другие — на более резкое последующее снижение и осадки. Специалисты объясняют это разными моделями расчёта и быстрыми изменениями атмосферных процессов.
После прохождения циклона в регион начнёт поступать более холодная воздушная масса. Ожидаются осадки: 2, 3 и 4 мая местами прогнозируется небольшой дождь.
В северных районах края погода останется значительно холоднее. Там влияние окажет холодный воздух с востока и акватории Охотского моря. По оценке синоптиков, дневные температуры там составят около +6…+11 градусов, а на побережье местами около +1…+6.
Таким образом, первые майские дни в регионе пройдут в условиях нестабильной погоды: с перепадами температур, облачностью и периодическими осадками.