Глава химзащиты Пентагона слил секретные данные женщине с сайта знакомств: что ждет чиновника

«Он больше не будет здесь работать», — приводит слова министра обороны США телеканал CBS News.
По данным телеканала, поводом для увольнения стала публикация журналиста Джеймса О’Кифа, который утверждает, что Хагг якобы передал связанные с национальной безопасностью данные женщине, с которой познакомился через приложение для знакомств. Этот вопрос был поднят во время пресс-конференции главы Пентагона.
Хегсет подчеркнул, что ведомство серьезно относится к вопросам утечек информации и постоянно отслеживает внутренние угрозы. Он также обратил внимание, что распространение материалов, основанных на секретных данных, может привести к серьезным проблемам с безопасностью страны.
Ранее О’Киф опубликовал в соцсети X видео, снятое скрытой камерой. По его словам, на записи Хагг якобы говорит о наличии у США нервно-паралитических веществ, а также упоминает случай смерти армейского химика от облучения.
«Глава ядерного подразделения США слил конфиденциальную информацию, представляющую угрозу национальной безопасности», — написал он в дополнение к кадрам.
Напомним, в 2023 году была зарегистрирована самая крупная утечка информации десятилетия в США, виновником которой оказался 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра. Как выяснилось, американец просто хотел впечатлить друзей-подростков.