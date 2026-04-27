Глава химзащиты Пентагона слил секретные данные женщине с сайта знакомств: что ждет чиновника

Хегсет заявил об увольнении главы химзащиты Пентагона из-за утечки данных.

Источник: Комсомольская правда

Главу подразделения радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагга уволили после сообщений о возможной утечке секретной информации. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Он больше не будет здесь работать», — приводит слова министра обороны США телеканал CBS News.

По данным телеканала, поводом для увольнения стала публикация журналиста Джеймса О’Кифа, который утверждает, что Хагг якобы передал связанные с национальной безопасностью данные женщине, с которой познакомился через приложение для знакомств. Этот вопрос был поднят во время пресс-конференции главы Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что ведомство серьезно относится к вопросам утечек информации и постоянно отслеживает внутренние угрозы. Он также обратил внимание, что распространение материалов, основанных на секретных данных, может привести к серьезным проблемам с безопасностью страны.

Ранее О’Киф опубликовал в соцсети X видео, снятое скрытой камерой. По его словам, на записи Хагг якобы говорит о наличии у США нервно-паралитических веществ, а также упоминает случай смерти армейского химика от облучения.

«Глава ядерного подразделения США слил конфиденциальную информацию, представляющую угрозу национальной безопасности», — написал он в дополнение к кадрам.

Напомним, в 2023 году была зарегистрирована самая крупная утечка информации десятилетия в США, виновником которой оказался 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра. Как выяснилось, американец просто хотел впечатлить друзей-подростков.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше