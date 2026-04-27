Волгоградские аграрии отправили на экспорт в 7 раз больше зерна

Волгоградские аграрии отправили на экспорт 58,4 тыс. тонн сельхозпродукции в первом квартале 2026 года. Это в семь раз больше, чем годом ранее, сообщают в региональном филиале ЦОК АПК.
По данным ведомства, вся она соответствует техрегламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», а также ГОСТам, условиям контрактов и требованиям стран-импортеров.
Продукция из Волгоградской области поступила в 17 европейских и азиатских стран. Так, 12,4 тысяч тонн пшеницы закупил Азербайджан. 35,2 тысяч тонн подсолнечного шрота отправились в Латвию и Армению. В Германию было доставлено пять тысяч тонн кукурузы, 2,5 тысячи тонн ячменя и 0,1 тысячи тонн горчицы.
ЮАР, Турцию, Бангладеш, Бахрейн, Оман волгоградцы отгрузили 1,3 тысячи тонн проса. В Афганистан, Узбекистан, Польшу и Грузию — 1,2 тысячи тонн нута. Во Вьетнам, Бахрейн, Японию и Таиланд — 0,2 тысячи тонн сафлора. В Беларусь — две тысячи тонн чечевицы.
Основными потребителями волгоградской сельскохозяйственной продукции в этом периоде стали Азербайджан, Латвия и Иран.
