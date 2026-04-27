Поезда из Воронежа и Белгорода в Москву задерживаются из-за снегопада

В Москве за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, сообщает «Ъ» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 мм осадков. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу, в столице днем будет не теплее +4 градусов, снег с дождем продолжаются.