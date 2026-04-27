Поезда из Воронежа и Белгорода в Москву задерживаются из-за снегопада

Утром понедельника, 27 апреля, с отставанием от графика до 2,5 часа следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК). В их числе поезд № 58 Белгород — Москва и рейс № 26 Воронеж — Москва.
Кроме того, в пути задерживаются составы:
№ 34 Владикавказ — Москва.
№ 136 Саратов — Москва.
№ 94 Пенза — Москва.
№ 10 Саратов — Москва.
№ 86 Дербент — Москва.
«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов», — заявили в ФПК.
Утром 27 апреля в Воронеже идет снег. По информации регионального гидрометцентра, в течение дня местами по области ожидаются порывы ветра скоростью до 16−21 м/с. Воздух в светлое время суток прогреется в областном центре только до +7 градусов.
В отдельных районах Белгородской области, по данным синоптиков, сегодня ожидается усиление ветра до 22 м/с.
В Москве за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, сообщает «Ъ» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. На метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 мм осадков. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу, в столице днем будет не теплее +4 градусов, снег с дождем продолжаются.