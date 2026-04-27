На маршрутах города протестируют электробус «Сириус»

МУП «Ростовская транспортная компания» проводит тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус» модификации 5298−0000010−02 на муниципальных маршрутах, обслуживаемых предприятием.
Технические характеристики:
Пассажировместимость 107 чел.
Количество мест для сидения 37 шт.
Площадь низкого пола 100%.
Автономный пробег на дороге без продольных уклонов при 50% пассажировместимости более 200 км.
Для поддержания комфортной температуры салона и кабины водителя ТС укомплектованы системой климат-контроля.
Электробус на городских маршрутах в тестовом режиме будет работать до конца июня.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.