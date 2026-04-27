На маршрутах города протестируют электробус «Сириус»

МУП «Ростовская транспортная компания» проводит тестовую эксплуатацию электробуса «Сириус» модификации 5298−0000010−02 на муниципальных маршрутах, обслуживаемых предприятием.

Источник: НИА Ростов

Технические характеристики:

Пассажировместимость 107 чел.

Количество мест для сидения 37 шт.

Площадь низкого пола 100%.

Автономный пробег на дороге без продольных уклонов при 50% пассажировместимости более 200 км.

Для поддержания комфортной температуры салона и кабины водителя ТС укомплектованы системой климат-контроля.

Электробус на городских маршрутах в тестовом режиме будет работать до конца июня.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.