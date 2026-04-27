Против краеведческого музея Воронежской области подал иск прокурор Ленинского района

Надзорное ведомство выявило отсутствие системы экстренного оповещения.

Прокуратура Ленинского района Воронежа подготовила иск к областному краеведческому музею. О регистрации документа сообщила пресс-служба райсуда.

В результате проведенной в мае 2025 года проверки выяснилось, что здание музея не оснащено системой экстренного оповещения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Это значит, что жизнь и здоровье сотрудников и посетителей находится под угрозой.

Прокурор Ленинского района требует, чтобы учреждение в течение полугода после вступления решения суда в законную силу смонтировало систему.

Ранее к руководителю музея направлялось представление об устранении нарушений, но на момент подачи иска замечания сняты не были.

