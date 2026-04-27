Схему движения автобусов изменят в Ново-Ленино Иркутска на время ремонта

С 28 апреля 2026 года в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска временно меняются маршруты общественного транспорта. Причина — ремонтные работы на улице Розы Люксембург. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на городскую администрацию.
— Автобусы номер 13, 14, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 48, 54, 55, 65, 66 и 71 после остановки «Школьная» поедут другим путем. Теперь их маршрут проляжет через переулок Деповский, затем по улицам Академика Образцова, Норильская и уже потом они выедут на Розы Люксембург, где продолжат движение как обычно, — рассказали в агентстве.
Остановку «Роща» для маршрутов номер 10 и 24 тоже перенесут. Ее временно уберут с улицы Розы Люксембург и поставят на Норильской, где сейчас находится действующая остановка «Норильская». Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать поездки с учетом этих изменений.