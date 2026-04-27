В Красноярском крае заработала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Звонить можно круглосуточно до 10 мая.

В Красноярском крае заработала горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, которые передают клещи.

Звонить по тел. 8 (391) 226−89−50 можно до 10 мая (включительно) в будние дни. Круглосуточно же звонки принимаются по телефону единого Консультационного Центра 8−800−555−49−43 (бесплатно).

Обратившись по данным телефонам, вы получите ответы на все интересующие вопросы.

Напомним, клещи являются переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и сибирского клещевого тифа. Если вы заметили клеща, нужно обязательно отнести его в лабораторию на исследование.