Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру в Приокском районе

Нижегородка решила заработать на фиктивной регистрации приезжих и стала фигуранткой уголовного дела. Правоохранители установили ее преступный замысел и назначили ей подписку о невыезде.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, «резиновая» квартира располагается на улице Глазунова в Приокском районе регионального центра. Хозяйка недвижимости точно знала, что иностранцы не будут у нее жить, но все равно «прописала» их за деньги.
По факту фиктивной регистрации мигрантов в отношении 46-летней женщины возбудили уголовное дело (статья 322.3 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает для виновных наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. При этом если фигурант способствует раскрытию преступления, его могут освободить от ответственности.
